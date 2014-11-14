Путин оценил готовность экономики России к низким ценам на нефть

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Российская экономика готова к тому, чтобы противостоять новой волне кризиса, а правительство РФ прорабатывает самые различные сценарии, в том числе с сильным падением цен на нефть. Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ИТАР-ТАСС.

"Мы думаем обо всех сценариях, в том числе и о так называемом катастрофическом снижении цен на энергоносители, что вполне возможно, мы допускаем это. И Минэкономики, Минфин, и правительство в целом просчитывают развитие экономики по каждому из этих сценариев", — заявил глава государства.