Путин: Россия все жестче и жестче защищает свои интересы

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос по поводу полетов российских военных самолетов возле границ европейских стран. Как сообщает Report, на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ни на кого не нападает и защищает свои интересы.

"Недовольство наших партнеров, в частности американских, вызывает именно это - Россия все жестче и жестче защищает свои интересы. Россия в начале 90-х годов полностью прекратила полеты нашей стратегической авиации в зарубежные страны, а самолеты западных стран продолжали летать. И вот пару лет мы возобновили эти полеты. Американские базы находятся по всему миру, и вы говорите, что мы ведем себя агрессивно?! Должен быть здравый смысл", - отметил Путин.

Президент РФ отметил также, что Запад не проводит с Россией никаких диалогов по поводу безопасности.