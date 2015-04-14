Путин обсудил с Нетаньяху отмену эмбарго на поставку в Иран с-300

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху свое решение об отмене запрета на поставку в Иран ЗРК С-300, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Путин акцентировал внимание на том, что по своим тактико-техническим характеристикам система С-300 имеет сугубо оборонительное назначение и не поставит под угрозу безопасность Израиля и других стран ближневосточного региона.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно решения Президента России об отмене запрета на поставку в Иран зенитно-ракетных комплексов С-300", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ, которым снял запрет на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.