Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 18:39
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора в среду обсудили подготовку предстоящего визита российского лидера в Индию в декабре.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента России.
В ходе разговора Путин выразил удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского стратегического партнерства. Помимо подготовки визита, лидеры затронули ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
Путин также поздравил Моди с 75-летним юбилеем.
