    Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 18:39
    Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора в среду обсудили подготовку предстоящего визита российского лидера в Индию в декабре.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента России.

    В ходе разговора Путин выразил удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского стратегического партнерства. Помимо подготовки визита, лидеры затронули ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.

    Путин также поздравил Моди с 75-летним юбилеем. 

    Россия Индия Владимир Путин Нарендра Моди
    Putin Modi ilə Hindistana səfərə hazırlığı müzakirə edib
    Putin, Modi discuss upcoming visit to India and global issues

