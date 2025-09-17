Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора в среду обсудили подготовку предстоящего визита российского лидера в Индию в декабре.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента России.

В ходе разговора Путин выразил удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского стратегического партнерства. Помимо подготовки визита, лидеры затронули ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.

Путин также поздравил Моди с 75-летним юбилеем.