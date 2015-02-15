Путин об экстремистских организациях: джинн выпущен из бутылки

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин заявил, что экстремистских организаций "достаточно в современном мире", с ними приходится бороться и Россия будет это делать последовательно.

"Джинн выпущен из бутылки, и с этим уже ничего не поделаешь, с этим приходится бороться, и мы будем это делать, будем делать последовательно. И, конечно, дело не только в экстремистах исламского направления: экстремистов достаточно в современном мире", - сказал Путин на встрече с представителями ветеранских организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Президент отметил, что в Афганистане наша страна столкнулась с тем, что сегодня называется политическим исламом. По его словам, тогда только зарождались экстремистские организации, которые искусственно подпитывали со стороны.

"Потом те, кто это делал, сами страдали от того, что сделали. Мы знаем эти тяжелые события и в Соединенных Штатах Америки, и во многих других странах; совсем недавно мы сталкивались и были свидетелями этих трагических событий в Европе", — сказал Путин.