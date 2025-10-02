Путин назвал нормализацию с США национальным приоритетом России

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление полноформатных отношений с США входит в число национальных интересов страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, рационально действовать, исходя из собственных приоритетов, как это делает нынешняя администрация США Дональда Трампа. Российский лидер отметил, что ему импонирует прямолинейность действующих американских властей.

"Если все руководствуются этим, занимаясь собой и не размениваясь на ненужные амбиции, обнаруживается, что и общий язык с остальными найти легче. В качестве примера можно привести и сегодняшний опыт взаимодействия России с США", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что между Россией и США немало противоречий, а взгляды стран на многие вопросы различаются, что для крупных держав абсолютно естественно.