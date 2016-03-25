Путин назначил Кадырова и.о. главы Чечни

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и выразил надежду, что он впоследствии примет участие в сентябрьских выборах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Пятого числа (апреля) истекает срок ваших полномочий", - сказал Путин, обращаясь к Кадырову. "Исходя из того, что было сделано за последние годы, для чеченцев, для жителей республики, прежде всего, и как производная для всей России, мною сегодня подписан указ о назначении вас исполняющим обязанности главы Чеченской Республики с последующим, надеюсь, в сентябре этого года, выходом на выборы", - отметил президент.

"Рассчитываю на то, что жители Чечни, чеченский народ смогут оценить по достоинству в ходе избирательной кампании и выборов то, что вы сделали для республики", - сказал Путин. "Но повторю еще раз, что мы не можем довольствоваться тем, что сделано, а нужно всегда смотреть в будущее, и мы знаем, что мы можем и должны сделать для наших людей больше", - подчеркнул он.