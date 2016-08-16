​Путин: Мы искренне стремимся к восстановлению отношений с Турцией

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Мы искренне стремимся к восстановлению полноформатных отношений с Турцией.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в Астане.

Глава российского государства поблагодарил президента Казахстана за посредничество в восстановлении отношений России и Турции.

"Визит Эрдогана подтвердил обоюдный настрой на работу по восстановлению отношений", - отметил В. Путин