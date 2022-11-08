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Президент Индонезии: Путин может принять участие в саммите G20

Президент Индонезии: Путин может принять участие в саммите G20 Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите лидеров G20 на следующей неделе, "если будет возможность".
Другие страны
8 ноября 2022 г. 13:35
Президент Индонезии: Путин может принять участие в саммите G20

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров G20 на следующей неделе, "если будет возможность".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Он сказал, что Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил участия в саммите на Бали и, если возможно, присоединится к нему. "Но если нет… может быть, он попросит сделать это виртуально", - заявил президент Индонезии журналистам во время визита на Бали.

Джоко Видодо в интервью Financial Times сказал, что Россию приветствуют на саммите, который, как он опасается, будет омрачен "очень тревожным" ростом международной напряженности. "Группа двадцати не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. Она предназначена для обсуждения экономики и развития", - сказал он.

Индонезия также пригласила на саммит президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что не примет в нем участие, если там будет участвовать Путин.

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Версия на английском языке Indonesian president says Putin may join next week's G20 leader summit

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