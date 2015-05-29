Путин, Меркель и Олланд обсудили допмеры по деэскалации напряженности в Донбассе

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом выразил обеспокоенность участившимися случаями нарушения режима тишины в Донбассе, стороны обсудили дополнительные меры деэскалации напряженности в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны подчеркнута обеспокоенность в связи с участившимися обстрелами украинскими силовиками гражданских объектов, приведшими к гибели мирных жителей. Состоялся обмен мнениями о возможных дополнительных мерах, направленных на строгое соблюдение режима прекращения огня и деэскалацию напряженности", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено деятельности четырех рабочих подгрупп в рамках Контактной группы. Договорились о продолжении работы на различных уровнях, отметили в Кремле, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".