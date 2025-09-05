Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Путин: Иностранные войска в Украине будут считаться законными целями для РФ

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 10:25
    Путин: Иностранные войска в Украине будут считаться законными целями для РФ

    Президент России Владимир Путин заявил, что размещение иностранных контингентов на территории Украины в условиях продолжающихся боевых действий будет рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил.

    Как передает Report, об этом он сказал на пленарном заседании Х Восточного экономического форума.

    "Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - подчеркнул российский лидер.

    В то же время Путин отметил, что в случае достижения решений, ведущих к долгосрочному миру, необходимость нахождения иностранных войск на украинской территории отпадет: "Если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины".

    Путин также подчеркнул, что серьезных переговоров на эту тему пока не ведется, отметив, что пока не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом после вчерашних консультаций "коалиции желающих" в Европе.

    Россия Украина войска Владимир Путин российско-украинская война
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiya Prezidenti: Ukraynada əcnəbi hərbçilər qanuni hədəfimiz olacaq

    Последние новости

    11:09

    За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений Азербайджана

    ИКТ
    11:06

    Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNet

    ИКТ
    11:00

    Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасности

    ИКТ
    10:51

    Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за сутки

    Другие страны
    10:51

    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:50

    Эстония поддержит развитие кибердипломатии в Азербайджане

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    10:38

    Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества на 2026 год

    Армия
    10:29

    В США задержали несколько сотен рабочих, занятых в строительстве завода Hyundai Motor

    Другие страны
    Лента новостей