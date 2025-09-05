Путин: Иностранные войска в Украине будут считаться законными целями для РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что размещение иностранных контингентов на территории Украины в условиях продолжающихся боевых действий будет рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил.

Как передает Report, об этом он сказал на пленарном заседании Х Восточного экономического форума.

"Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - подчеркнул российский лидер.

В то же время Путин отметил, что в случае достижения решений, ведущих к долгосрочному миру, необходимость нахождения иностранных войск на украинской территории отпадет: "Если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины".

Путин также подчеркнул, что серьезных переговоров на эту тему пока не ведется, отметив, что пока не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом после вчерашних консультаций "коалиции желающих" в Европе.