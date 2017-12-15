Путин и Трамп обсудили по телефону урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс- служба Кремля.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - говорится в сообщении.