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    Путин и Обама проводят встречу в кулуарах саммита G20

    Накануне президенты России и США несколько раз кратко переговорили на ногах

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Встреча президентов России Владимира Путина и США Барака Обамы началась на полях саммита "двадцатки" в Китае.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с российской стороны в переговорах лидеров России и США участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

    Накануне, в первый день саммита "двадцатки" Путин и Обама несколько раз кратко переговорили "на ногах", условившись провести встречу сегодня.

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