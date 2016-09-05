Путин и Обама проводят встречу в кулуарах саммита G20

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Встреча президентов России Владимира Путина и США Барака Обамы началась на полях саммита "двадцатки" в Китае.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с российской стороны в переговорах лидеров России и США участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Накануне, в первый день саммита "двадцатки" Путин и Обама несколько раз кратко переговорили "на ногах", условившись провести встречу сегодня.