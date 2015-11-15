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    ​Путин и Обама пожали руки на саммите G20 в Турции

    Лидеры двух стран обменялись несколькими словами перед церемонией официального фотографирования двадцатки

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Глава РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама обменялись рукопожатием на саммите G20, который проходит в Турции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лидеры двух стран обменялись несколькими словами перед церемонией официального фотографирования «двадцатки».

    После этого главы стран-участниц G20 направились на рабочий завтрак.

    Сегодня в Анталье проходит первое рабочее заседание «двадцатки», в котором принимают участие приглашенные государства и международные организации. Саммит продлится два дня.

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