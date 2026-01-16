Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Владимир Путин изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

По информации Кремля, Путин заявил о готовности российской стороны "и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств региона".