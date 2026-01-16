Putin: Region dövlətlərinin iştirakı ilə konstruktiv dialoqun irəliləməsinə kömək etməyə hazırıq
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 14:48
İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin telefon vasitəsilə Yaxın Şərqdə və İranda vəziyyəti müzakirə ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Yaxın Şərqdə vəziyyət və İran ətrafında durum müzakirə olunub. Vladimir Putin regionda sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi maraqları naminə siyasi-diplomatik addımların gücləndirilməsinin lehinə olan prinsipial yanaşmaları təqdim edib", - məlumatda deyilir.
Kremlin məlumatına görə, Putin Rusiya tərəfinin "bundan sonra da müvafiq vasitəçilik səylərini göstərməyə, regionun bütün maraqlı dövlətlərinin iştirakı ilə konstruktiv dialoqun irəliləməsinə kömək etməyə" hazır olduğunu bildirib.
Son xəbərlər
15:04
Böyük Britaniya Baş nazirinin müavini UkraynadadırDigər ölkələr
14:59
Samvel Karapetyan yenidən MTX-nin təcridxanasına köçürülübRegion
14:58
Deputat: Azad olunmuş ərazilərdə növbəti seçkilərədək bələdiyyələr yaradıla bilərDaxili siyasət
14:53
Ötən il Energetika Nazirliyi 157 icazə veribEnergetika
14:52
"Zirə" ikinci yoxlama oyununda məğlub olubFutbol
14:48
Putin: Region dövlətlərinin iştirakı ilə konstruktiv dialoqun irəliləməsinə kömək etməyə hazırıqDigər ölkələr
14:45
Foto
Anar Quliyev: "Multilateralizm qlobal çağırışlar üçün ən effektiv yanaşmadır"İnfrastruktur
14:42
İndi aviabiletlər də ABB Business-də alınırMaliyyə
14:39
Foto