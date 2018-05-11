Путин и Меркель обсудили выход США из иранской ядерной сделки

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после одностороннего выхода из него США. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.