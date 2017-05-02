Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту G20

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В ходе встречи президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждена подготовка к саммиту G20, ситуация в Сирии и Украине.

Как сообщает Report, об этом В.Путин заявил на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров.

"Мы обсудили международные проблемы, включая сирийский кризис и ситуацию на Украине", - отметил президент России.

Глава российского государства подчеркнул, что Россия готова оказывать все необходимое содействие Германии, как председателю G20.

В свою очередь А.Меркель в своем выступлении указала, что переговоры с Путиным проходят интенсивно.

"Россия - конструктивный партнер", - отметила она.

Канцлер подчеркнула, что кроме обсуждения двустороннего сотрудничества, в том числе и в сфере экономики, стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины.

"Мы надеемся продолжать поддерживать Нормандский формат для урегулирования ситуации. Процесс очень трудный, мы медленно продвигаемся вперед", - сказала А.Меркель, добавив, что главное на данном этапе - это установление перемирия и дальнейшие политические шаги.

По ее словам, Германия также рассматривает возможность взаимодействия с Россией в рамках совместной борьбы с терроризмом.