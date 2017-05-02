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    Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту G20

    В Москве состоялась встреча президента России и федерального канцлера Германии

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В ходе встречи президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждена подготовка к саммиту G20, ситуация в Сирии и Украине. 

    Как сообщает Report, об этом В.Путин заявил на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров.

    "Мы обсудили международные проблемы, включая сирийский кризис и ситуацию на Украине", - отметил президент России. 

    Глава российского государства подчеркнул, что Россия готова оказывать все необходимое содействие Германии, как председателю G20.

    В свою очередь А.Меркель в своем выступлении указала, что переговоры с Путиным проходят интенсивно.

    "Россия - конструктивный партнер", - отметила она.

    Канцлер подчеркнула, что кроме обсуждения двустороннего сотрудничества, в том числе и в сфере экономики, стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины.

    "Мы надеемся продолжать поддерживать Нормандский формат для урегулирования ситуации. Процесс очень трудный, мы медленно продвигаемся вперед", - сказала А.Меркель, добавив, что главное на данном этапе - это установление перемирия и дальнейшие политические шаги.

    По ее словам, Германия также рассматривает возможность взаимодействия с Россией в рамках совместной борьбы с терроризмом.

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