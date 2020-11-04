Путин и Лукашенко обсудили Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским президентом Александром Лукашенко обсудил ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Кремля.

Они высоко оценили сотрудничество стран в борьбе с распространением инфекции. Кроме того, стороны отметили важность решения о поставках российской вакцины "Спутник V" в Беларуси.

Президенты также подтвердили настрой на укрепление союзнических взаимоотношений. По их словам, страны продолжат выполнять свои обязательства по заключенным ранее контрактам.

Также Лукашенко рассказал Путину о текущей политической ситуации в Белоруссии. Президент Беларуси поздравил Путина и россиян с Днем народного единства.

В заявлении на сайте президента России сказано, что политики также обсудили продолжающийся конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.