Путин и Эрдоган разошлись в оценках ситуации в Сирии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о необходимости урегулирования кризиса в Сирии на фоне активности группировки "Исламское государство", но разошлись в видении роли Башара Асада.

"У нас общее мнение, что ситуацию в Сирии нельзя считать нормальной, - отметил Путин после переговоров в Анкаре. - У нас общее мнение, что мы не хотим допустить хаоса на этой территории и не хотим допустить усиления террористических организаций, так как это произошло в Ираке".

По словам Эрдогана, Москва и Анкара признают, что поиск решения в Сирии необходим, но расходятся в методах урегулирования кризиса. В частности, турецкий президент подчеркнул, что "достичь результатов вместе с режимом Асада не представляется возможным, необходимо считать его уже покинувшим власть".

"На международном уровне 141 страна поддерживает сирийское оппозиционное движение. И я уверен, что задачей тех, кто смотрит на Сирию объективно, является формирование руководства, включающего представителей от всей Сирии и подготовку свободных выборов для всего народа", - заявил Эрдоган.

В свою очередь Путин апеллировал к итогам выборов в Сирии в июне, на которых Башар Асад победил с результатом 89%.

"Настаиваем ли мы на том, чтобы господин Асад оставался у власти, - я хочу переадресовать сирийскому народу, - сказал Путин. - Можно по-разному к ним относиться, но они показали, что у действующего президента Асада достаточно большая поддержка среди населения Сирии", отмечает Report со ссылкой на телеканал TRT.