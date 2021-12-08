Путин и Байден подчеркнули, что жертвы Второй мировой войны не должны быть забыты

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден на переговорах упомянули о сотрудничестве двух стран во время Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден на переговорах упомянули о сотрудничестве двух стран во время Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявляет пресс-служба Кремля по итогам переговоров.

"Президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях", - говорится в сообщении.