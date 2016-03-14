Путин и Асад договорились сократить военный контингент РФ в Сирии

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Дамаск и Москва договорились сократить присутствие российских ВКС в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляет пресс-служба президента Сирии.

"Сирия и Россия во время телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Башаром Асадом договорились сократить присутствие ВКС РФ в Сирии, что связано с положением дел на фронте, продолжением режима прекращения огня и некоторыми успехами, которые сирийская армия при поддержке российских ВКС реализовали в борьбе с терроризмом", — написано в заявлении.