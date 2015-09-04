Путин: Говорить о готовности вооруженного участия России в борьбе с ИГ преждевременно

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Говорить о возможности участия России в военных операциях против террористической группировки "Исламское государство" пока преждевременно. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Говорить о том, что мы готовы сегодня это сделать, - пока говорить об этом преждевременно, но мы и так оказываем Сирии достаточно серьезную поддержку и техникой, и подготовкой военнослужащих, вооружением", - подчеркнул Путин.

Борьба с терроризмом должна идти параллельно с политическим процессом в Сирии; Асад на это с согласен вплоть до досрочных парламентских выборов, считает Путин.