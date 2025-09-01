    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Путин готовится к визиту в Таджикистан

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил, что в 2025 году у них состоялось много личных встреч.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Он также выразил уверенность, что контакты продолжатся в рамках предстоящих мероприятий в Таджикистане.

    "В этом году у нас много личных контактов - сегодня это происходит, и потом ряд мероприятий в Таджикистане. К участию в этих мероприятиях мы тоже готовимся. Там целый набор взаимных тем, которые представляют взаимный интерес", - сказал российский лидер.

    Рахмон в свою очередь заметил, что хотел бы обсудить с Путиным "некоторые нюансы и вопросы по подготовке трех очень крупных мероприятий, которые в скором времени должны проходить в Душанбе".

    "Это, во-первых, саммит Центральная Азия и Россия. А самое главное в повестке - это саммит СНГ. И госвизит. Поэтому я хотел коротко проинформировать вас, как идет подготовка этих мероприятий", - отметил президент Таджикистана.

