Путин готовится к визиту в Таджикистан

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил, что в 2025 году у них состоялось много личных встреч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Он также выразил уверенность, что контакты продолжатся в рамках предстоящих мероприятий в Таджикистане.

"В этом году у нас много личных контактов - сегодня это происходит, и потом ряд мероприятий в Таджикистане. К участию в этих мероприятиях мы тоже готовимся. Там целый набор взаимных тем, которые представляют взаимный интерес", - сказал российский лидер.

Рахмон в свою очередь заметил, что хотел бы обсудить с Путиным "некоторые нюансы и вопросы по подготовке трех очень крупных мероприятий, которые в скором времени должны проходить в Душанбе".

"Это, во-первых, саммит Центральная Азия и Россия. А самое главное в повестке - это саммит СНГ. И госвизит. Поэтому я хотел коротко проинформировать вас, как идет подготовка этих мероприятий", - отметил президент Таджикистана.