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    Путин: Есть данные о подготовке новых провокаций с химоружием против властей Сирии

    Россия намерена требовать официального расследования инцидента с использованием химического оружия в Сирии

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, целью которых является обвинение сирийских властей в использовании химического оружия. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

    "У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - заявил Путин.

    Владимир Путин также отметил, что Россия намерена требовать официального расследования инцидента с использованием химического оружия в Сирии.

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