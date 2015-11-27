Путин: должен ли уйти Эрдоган с поста - не дело России

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Должен ли уйти президент Турции Тайип Эрдоган с поста после трагедии с Су-24 — не дело России, но жаль, что беспрецедентный уровень отношений грубо разрушается, сказал президент России Владимир Путин, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"По поводу того — уходить президенту Турции или не уходить в отставку — это абсолютно не наше дело. Это дело турецкого народа. Мы никогда в это не вмешивались и вмешиваться не собираемся", — сказал Путин в ответ на просьбу прокомментировать слова Эрдогана о готовности покинуть пост президента в случае, если в Турцию поступает нефть от ИГ.

"Но очень жаль, что тот беспрецедентный уровень наших межгосударственных отношений, который был достигнут с Турцией за последние годы, за последние 10 лет — это действительно был очень высокий уровень, мы считали Турцию не просто соседом, а дружественным государством, почти союзником — очень печально, что это так бездумно и грубо разрушается", — подчеркнул он.