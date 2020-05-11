​Путин: C 12 мая единый период ограничений для всей страны завершается

"Мы на порядок нарастили масштабы тестирования коронавируса. В начале марта мы начинали с 2,5 тыс. тестирований в день, сейчас же ежедневно проводится 170 тыс. тестов. Сейчас у нас есть возможность выявлять инфекцию на ранней стадии. Это помогает защитить человека и оградить тех, кто рядом, пресечь распространение инфекции".

Как передает российское бюро Report, об этом во время обращения к народу заявил президент РФ Владимир Путин.

"Граждан волнует информация о новых заражениях, но потенциальная опасность заключается в том, сколько не увидели, пропустили. Уже к середине мая мы удвоим число тестирований, доведем до 300 тыс. в сутки. Все предпринятые меры позволяют нам перейти к следующему этапу борьбы – началу поэтапного выхода из режима ограничений", - сказал он.

"У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Надо действовать тонко, внимательно. Нельзя пользоваться общей калькой. Поэтому с завтрашнего дня, с 12 мая, единый период ограничений для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии. Вывод из режимов ограничений быстрым не будет", - заключил Путин.