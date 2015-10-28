Путин: Борьба с терроризмом сегодня стоит на первом плане в международной политике

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На первом плане на международной арене сегодня - это борьба с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем.

"Конечно, на первом плане сегодня борьба с общим злом - с террором. Только победив терроризм или, во всяком случае, хотя бы нанеся ему серьезный ущерб, можно говорить о движении вперед на политическом трэке", - сказал Путин.

Кроме того, президент РФ предложил вице-канцлеру обсудить и другие темы. "Если вы считаете возможным и нужным какие-то другие вопросы обсудить, мы с коллегами готовы к любой теме, с удовольствием поговорим на любую, представляющую взаимный интерес", - отметил он.