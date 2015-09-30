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    Путин: Борьба с терроризмом должна идти в рамках резолюций Совбеза ООН - ВИДЕО

    ​Группировка ИГ давно уже объявила Россию своим врагом

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Группировка "Исламское государство" (ИГ) давно уже объявила Россию своим врагом". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, Россия считает возможным и целесообразным объединение усилий всех государств в борьбе с ИГ.

    "Россия убеждена, что борьба с терроризмом должна вестись в строгом соответствии с международным правом, то есть согласно резолюции ООН или по просьбе официального правительства", - подчеркнул президент.

    Он также отметил, что все страны проинформированы о направлении действий РФ в Сирии. По словам главы государства, поддержка сирийской армии будет ограничена по времени сроком ее наступательных действий, Россия будет поддерживать сирийскую армию с воздуха без наземных действий.

    "Россия не собирается погружаться в конфликт в Сирии "с головой", действия будут проводиться в строгих рамках", - отметил президент.

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