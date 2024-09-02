Президенты России и Монголии обсудят региональные проблемы

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Будут обсуждаться перспективные направления взаимодействия наших стран, в их числе сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, включая железнодорожный. Естественно, будет затронута международная и региональная проблематика. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования, расширению преподавания на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах", - рассказал представитель Кремля.

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Президент России Владимир Путин 2-3 сентября посетит Монголию с государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова.

Отмечается, что глава российского государства встретится с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Ушаков уточнил, что встречи будут посвящены ключевым вопросам двусторонних отношений и перспективным направлениям взаимодействия.