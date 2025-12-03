Путин 13 декабря совершит визит в Туркменистан
Другие страны
- 03 декабря, 2025
- 17:23
Президент России Владимир Путин 13 декабря посетит Туркменистан по приглашению своего туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова, для участия в форуме Международного года мира и доверия.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил на брифинге.
"Планируется 13 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме Международного года мира и доверия. Этот форум и вообще это событие, этот визит посвящен 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана", - сообщил представитель Кремля.
