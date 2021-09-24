О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пучдемона отпустили из-под стражи в Италии

Пучдемона отпустили из-под стражи в Италии Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан на острове Сардиния по запросу Испании.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 18:22
Пучдемона отпустили из-под стражи в Италии
Карлес Пучдемон

Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан на острове Сардиния по запросу Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу в Twitter спикер регионального парламента Лаура Боррас.

По ее сведениям, Пучдемон "освобожден без мер пресечения". Как передает агентство EFE со ссылкой на адвоката экс-лидера автономии, Пучдемон не должен покидать остров.

Защита экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, ходатайствовала об освобождении политика, однако суд пока не принял решения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
24 сентября 2021 г. 17:58
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
24 сентября 2021 г. 16:14
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
24 сентября 2021 г. 11:10
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
24 сентября 2021 г. 10:40
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
24 сентября 2021 г. 10:25
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
24 сентября 2021 г. 02:22
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
24 сентября 2021 г. 02:21
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19
24 сентября 2021 г. 02:12
Ильхам Алиев: С чувством гордости говорю, что Армении нанесено поражение на поле боя, и Азербайджан положил конец оккупации
Ильхам Алиев: С чувством гордости говорю, что Армении нанесено поражение на поле боя, и Азербайджан положил конец оккупации
24 сентября 2021 г. 01:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi