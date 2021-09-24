Пучдемона отпустили из-под стражи в Италии

Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан на острове Сардиния по запросу Испании.

Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан на острове Сардиния по запросу Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу в Twitter спикер регионального парламента Лаура Боррас.

По ее сведениям, Пучдемон "освобожден без мер пресечения". Как передает агентство EFE со ссылкой на адвоката экс-лидера автономии, Пучдемон не должен покидать остров.

Защита экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, ходатайствовала об освобождении политика, однако суд пока не принял решения.