Пучдемон заявил, что Каталония получила право на независимость

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Председатель правительства Карлес Пучдемон, выступая перед каталонским парламентом, заявил, что регион "получил право стать независимым государством в форме республики", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Миллионы граждан считают, что единственный способ сохранить самоуправление в том, чтобы Каталония стала государством", — заявил он.

При этом он призвал парламентариев приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с властями. По его мнению, "результаты (референдума-ред.) должны быть приняты во внимание во время диалога (с властями Испании-ред.), который мы готовы взять на себя".