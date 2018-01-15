Пучдемон призвал уважать решение парламента Каталонии восстановить правительство региона

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал председателя правительства Испании Мариано Рахоя уважать решение регионального парламента восстановить правительство автономии, члены которого были отстранены от должностей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом бежавший в Бельгию политик написал в понедельник в своем Twitter.

Пучдемон напомнил, что Народная партия премьера получила на выборах в регионе 21 декабря прошлого года лишь четыре кресла в 135-местном парламенте. Несмотря на это, отметил экс-глава сообщества, Рахой "продолжает править в Каталонии из Мадрида". "Пусть будет демократом и уважает решение каталонского парламента восстановить правительство", - написал Пучдемон.