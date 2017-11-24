Пучдемон готов встретиться с премьером Испании

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Отстраненный правительством Испании от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон не намерен запрашивать политическое убежище в Бельгии и готов встретиться с премьер-министром Мариано Рахоем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

"Я совершенно точно не буду запрашивать политическое убежище в Бельгии", - сказал К. Пучдемон, добавив, что "никогда не был беженцем, несмотря на ложные сообщения, распространяемые испанской прессой".

"Я совершенно легально прибыл в Брюссель и никогда не скрывался", - сказал бывший глава Каталонии.

К. Пучдемон заявил, что "направил Рахою бесчисленное количество предложений о диалоге", однако последний отказался.

"Я хочу и должен говорить с премьером, и именно провести двусторонний разговор, поскольку проблемы, подобной проблеме Каталонии, нет ни в одной другой автономии Испании", - считает отстраненный каталонский глава.