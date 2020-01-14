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Птичий грипп уже в Словакии

Птичий грипп уже в Словакии

Ветеринарная инспекция Словакии подтвердила, что в одном из небольших хозяйств выявлен вирус птичьего гриппа H5N8, передает Report. 

Из сообщения ведомства следует, что фермер из поселка Збеги (район Нитра) заявил о трех случаях заболевания. Всего у него было 22 птицы. Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса птичьего гриппа. Фермер уничтожил зараженную и здоровую птицу и провел дезинфекцию помещений. Были приняты профилактические меры, чтобы избежать распространения вируса.

Польша является крупнейшим производителем мяса птицы в Европейском союзе. Как уже сообщалось, на прошлой неделе вирус птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на пяти польских фермах.

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