Птичий грипп уже в Словакии

Ветеринарная инспекция Словакии подтвердила, что в одном из небольших хозяйств выявлен вирус птичьего гриппа H5N8, передает Report.

Из сообщения ведомства следует, что фермер из поселка Збеги (район Нитра) заявил о трех случаях заболевания. Всего у него было 22 птицы. Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса птичьего гриппа. Фермер уничтожил зараженную и здоровую птицу и провел дезинфекцию помещений. Были приняты профилактические меры, чтобы избежать распространения вируса.

Польша является крупнейшим производителем мяса птицы в Европейском союзе. Как уже сообщалось, на прошлой неделе вирус птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на пяти польских фермах.