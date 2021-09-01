Псаки: США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу работы аэропорта Кабула

Власти США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу возобновления полноценной работы гражданской части аэропорта Кабула.

Власти США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу возобновления полноценной работы гражданской части аэропорта Кабула.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается аэропорта, то более конкретным аспектом, над которым мы работаем с Катаром и Турцией,... является возобновление работы гражданской части аэропорта, чтобы мы могли использовать его не только для рейсов, чтобы люди могли улететь, но также для гуманитарной помощи, над распределением которой мы будем работать через Всемирную продовольственную программу (ООН) и другие (структуры)", - сказала Псаки.

По ее словам, в этом плане США также взаимодействуют с представителями движения "Талибан", используя имеющиеся каналы связи.