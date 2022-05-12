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Псаки рассказала, что за время работы в Белом доме в ее адрес поступали угрозы

Псаки рассказала, что за время работы в Белом доме в ее адрес поступали угрозы Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки рассказала в четверг об угрозах, поступавших в ее адрес за время работы в Белом доме.
Другие страны
12 мая 2022 г. 23:55
Псаки рассказала, что за время работы в Белом доме в ее адрес поступали угрозы

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки рассказала в четверг об угрозах, поступавших в ее адрес за время работы в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Псаки журналистам, ее слова приводит газета The Hill.

"Лично для меня самым трудным (за время работы пресс-секретарем Белого дома) было то, что мне поступали угрозы, приходили неприятные письма, сообщения, направленные мне, с моим личным адресом и именами моих детей. Знаете, это переходит границы, когда становится немного страшно. И это был самый трудный аспект этой работы для меня... Люди угрожали прийти ко мне домой", - сообщила Псаки.

Напомним ранее сообщалось, что Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома 13 мая, должность займет ее заместитель Карин Жан-Пьер.

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