Псаки рассказала, что за время работы в Белом доме в ее адрес поступали угрозы

Псаки рассказала, что за время работы в Белом доме в ее адрес поступали угрозы

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки рассказала в четверг об угрозах, поступавших в ее адрес за время работы в Белом доме.

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