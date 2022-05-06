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Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома Пресс-секретарь президента США Джен Псаки покинет свой пост 13 мая, на ее должность назначена ее заместитель Карин Жан-Пьер.
Другие страны
6 мая 2022 г. 00:23
Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки покинет свой пост 13 мая, на ее должность назначена ее заместитель Карин Жан-Пьер.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Карин принесет с собой не только опыт, талант и добросовестность, необходимые для столь трудной работы, она также продолжит руководить распространением информации о работе администрации", - цитирует пресс-служба президента США Джозефа Байдена. - Хотим поблагодарить Джен за высокий профессионализм, прямое и искреннее общение с американским народом с присущим ей чувством юмора".

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