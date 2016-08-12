В Бухаресте проводится церемония прощания с королевой Румынии - ФОТО

Бухарест. 12 августа. REPORT.AZ/ В Королевском дворце столицы Румынии Бухареста проводится церемония прощания с королевой Анной.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, начавшаяся вчера церемония прощания завершится сегодня вечером в 22:00.

Сотни румын посещают Королевский дворец, чтобы выразить дань уважения королеве Анне.

Первая церемония прощания прошла 10 августа в принадлежащем королевской семье замке Пелеш в Синае. В ней приняли участие представители государства и члены правительства Румынии, общественные деятели, близкие к королевской семье лица и представители общественности.

Напомним, что супруга бывшего короля Румынии Михая скончалась 1 августа в возрасте 92 лет в больнице швейцарского города Морж. Тело королевы 9 августа было перевезено в Румынию. Королева будет похоронена 13 августа в принадлежащем семье монастыре в городе Куртя-де-Арджеш. Для обеспечения безопасности в дни проведения церемонии привлечены около 1500 полицейских, военных и сил жандармерии.