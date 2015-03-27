​Проведен обыск в доме пилота разбившегося А320

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Полиция провела многочасовой обыск в доме немецкого пилота Андреаса Любица, который управлял разбившимся на юго-востоке Франции самолетом А320 авиакомпании Germanwings.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила телерадиокомпания BBC.

Следственные действия в доме пилота в Дюссельдорфе прошли по инициативе французских правоохранительных органов.

Ранее прокурор Марселя Брис Робэн сообщил, что Любиц, который выполнял роль второго пилота, намеренно уничтожил самолет.

По его словам, когда командир самолета вышел из кабины, второй пилот заблокировал дверь и самовольно начал снижение лайнера.

Британские СМИ сообщают, что при обыске в доме пилота были найдены важные для следствия вещи. Подробности полицейские сообщить отказались.

Напомним что, в результате катастрофы самолета А320 погибли 150 человек.