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    Противостояние в Йемене: 28 погибших, 6 раненых

    24 из них являются членами движения Ансаруллах

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В столкновениях между хуситами и сторонниками президента Абд-Раббу Мансура Хади и вооруженными членами племен погибло 28, ранено 6 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, 24 из них являются членами движения "Ансаруллах" (хуситы).

    По информации, в продолжающихся с вечера пятницы столкновениях в йеменском городе Ибб погибло 24 человека, 20 из которых являются боевиками "Ансаруллах", четверо - членами племен.

    Кроме того, в результате обстрела патрульного автомобиля хуситов в провинции Лахидж на юге страны убито четверо боевиков.

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