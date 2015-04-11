Противостояние в Йемене: 28 погибших, 6 раненых

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В столкновениях между хуситами и сторонниками президента Абд-Раббу Мансура Хади и вооруженными членами племен погибло 28, ранено 6 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, 24 из них являются членами движения "Ансаруллах" (хуситы).

По информации, в продолжающихся с вечера пятницы столкновениях в йеменском городе Ибб погибло 24 человека, 20 из которых являются боевиками "Ансаруллах", четверо - членами племен.

Кроме того, в результате обстрела патрульного автомобиля хуситов в провинции Лахидж на юге страны убито четверо боевиков.

