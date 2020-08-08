О нас
Report Georgia

Противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании

Противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании Один пилот погиб в субботу при крушении самолета Canadair CL-215, задействованного в тушении лесных пожаров на границе Португалии и Испании.
Другие страны
8 августа 2020 г. 18:05
Противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании

Один пилот погиб в субботу при крушении самолета Canadair CL-215, задействованного в тушении лесных пожаров на границе Португалии и Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

Ранее газета ABC сообщала о трех пострадавших в результате инцидента.

По данным EFE, второй пилот получил серьезные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Самолет упал в районе национального парка Пенеда-Жереш в северной португальской провинции Минью, граничащей с испанским автономным сообществом Галисия.

С начала июля почти на всей территории Испании наступила сильная жара, вызвавшая лесные пожары в нескольких регионах страны, включая Галисию и Мадрид.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Meşə yanğınlarını söndürən təyyarə qəzaya uğradı

Новости партнеров

Самое важное

ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10
Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45

Последние новости

18:21
На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике Другие страны
18:05
Противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании Другие страны
17:57
Лица с негативным тестом сталкиваются с проблемой при выезде за рубеж Социальная защита
17:35
ФотоНа населенной вынужденными переселенцами территории произошел оползень Экология
17:10
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса Другие страны
16:45
Назван неожиданный симптом коронавируса Здоровье
16:22
В Азербайджане количество излечившихся от COVID-19 превысило 30 тыс. Здоровье
16:06
В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса Другие страны
15:37
Шахбаз Мурадов награжден почетным дипломом президента Наука и образование
15:18
За выборами в Беларуси будут наблюдать 52 представителя МПА СНГ В регионе
15:00
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
14:36
Супруга посла Нидерландов в Ливане стала жертвой взрыва в Бейруте Другие страны
14:07
На развитие образовательной инфраструктуры выделено 7 млн манатов Наука и образование
13:24
Задержан задушивший на море беременную жену Происшествия
13:02
Помощник президента: Мы не можем открыть мечети Религия
Вся новостная лента