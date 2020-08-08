Противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании

Один пилот погиб в субботу при крушении самолета Canadair CL-215, задействованного в тушении лесных пожаров на границе Португалии и Испании.

Один пилот погиб в субботу при крушении самолета Canadair CL-215, задействованного в тушении лесных пожаров на границе Португалии и Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

Ранее газета ABC сообщала о трех пострадавших в результате инцидента.

По данным EFE, второй пилот получил серьезные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Самолет упал в районе национального парка Пенеда-Жереш в северной португальской провинции Минью, граничащей с испанским автономным сообществом Галисия.

С начала июля почти на всей территории Испании наступила сильная жара, вызвавшая лесные пожары в нескольких регионах страны, включая Галисию и Мадрид.