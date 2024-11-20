Противники строительства завода Tesla под Берлином отказались спускаться с деревьев

Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином, отказались спускаться с деревьев, где они укрываются от полиции.

Климатические активисты, протестующие против расширения завода компании Tesla под Берлином, отказались спускаться с деревьев, где они укрываются от полиции.

Как передает Report, об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители готовятся возобновить в среду попытки снять их оттуда.

"Операция полиции по спуску протестующих против расширения завода Tesla с деревьев возобновится сегодня до полудня. Некоторые активисты до сих пор сидят на ветвях или на деревьях, отказываясь покидать территорию лагеря", - говорится в статье.

Изначально активисты должны были лишь временно освободить часть территории лагеря, чтобы землю в этой зоне обследовали на наличие взрывоопасных старых снарядов. Однако власти общины Грюнхайде со среды полностью запретили вход в лес "из-за несоблюдения общественной безопасности и нарушения порядка".

Экоактивисты протестуют против вырубки более чем 100 гектаров леса для расширения Tesla. В феврале они разбили лагерь в окрестностях Берлина и оборудовали себе укрытия из досок на деревьях. Накануне полиция приступила к ликвидации лагеря. Большая часть активистов добровольно покинула его после появления правоохранителей, однако некоторые отказались оставить свои укрытия.