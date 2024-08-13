Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве

Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после смены правительства.

Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после смены правительства.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Daily Star.

Хасину и ряд государственных деятелей обвиняют в причастности к гибели владельца продуктового магазина Абу Сайеда, который был застрелен полицией в столичном районе Мохаммадпур 16 июля во время протестов. Ранее в публикации издания подчеркивалось, что он не представлял угрозы для полиции, стоял поодаль от других протестующих, в руках у него была только палка, с которой он ни на кого не нападал. Полиция стреляла в протестующих без разбора, пишет газета.

Хасина 5 августа на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке. Затем она заявила об отставке и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu сообщило, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа.