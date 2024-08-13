О нас

Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве

Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после смены правительства.
Другие страны
13 августа 2024 г. 15:37
Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве

Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после смены правительства.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Daily Star.

Хасину и ряд государственных деятелей обвиняют в причастности к гибели владельца продуктового магазина Абу Сайеда, который был застрелен полицией в столичном районе Мохаммадпур 16 июля во время протестов. Ранее в публикации издания подчеркивалось, что он не представлял угрозы для полиции, стоял поодаль от других протестующих, в руках у него была только палка, с которой он ни на кого не нападал. Полиция стреляла в протестующих без разбора, пишет газета.

Хасина 5 августа на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке. Затем она заявила об отставке и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu сообщило, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Murder case filed against former Bangladesh PM Sheikh Hasina over grocer's death
Версия на азербайджанском языке Banqladeşin keçmiş Baş nazirinə qarşı cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

В Токио рис и вода исчезли с прилавков после предупреждения о землетрясении
В Токио рис и вода исчезли с прилавков после предупреждения о землетрясении
13 августа 2024 г. 15:22
СМИ: В Кёльне около 7 тыс. человек покинут дома из-за бомбы времен Второй мировой
СМИ: В Кёльне около 7 тыс. человек покинут дома из-за бомбы времен Второй мировой
13 августа 2024 г. 15:08
Народный банк Китая выделил пострадавшим от наводнений районам почти 14 млрд долларов
Народный банк Китая выделил пострадавшим от наводнений районам почти 14 млрд долларов
13 августа 2024 г. 14:45
Швеция и Норвегия закупят до 120 вагонов для перевозки военной техники
Швеция и Норвегия закупят до 120 вагонов для перевозки военной техники
13 августа 2024 г. 14:38
ЕС перевел очередной транш бюджетной помощи Украине
ЕС перевел очередной транш бюджетной помощи Украине
13 августа 2024 г. 14:35
В Красном море у берегов Йемена рядом с судном произошли три взрыва
В Красном море у берегов Йемена рядом с судном произошли три взрыва
13 августа 2024 г. 14:30
Кандидатом в еврокомиссары от Польши станет ее постпред при ЕС
Кандидатом в еврокомиссары от Польши станет ее постпред при ЕС
13 августа 2024 г. 13:51
Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН
Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН
13 августа 2024 г. 13:29
Литва выделит 130 млн евро на закупку вооружений
Литва выделит 130 млн евро на закупку вооружений
13 августа 2024 г. 12:27
Эксперт: Cегодня во Франции набирает обороты политический антисемитизм
Эксперт: Cегодня во Франции набирает обороты политический антисемитизм
13 августа 2024 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi