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Протестующих у резиденции сторонников президента Южной Кореи разогнали

Протестующих у резиденции сторонников президента Южной Кореи разогнали Полиция Республики Корея применила меры принудительного характера, чтобы разогнать сидячий протест сторонников президента Юн Сок Ёля, которые блокировали подъезд к резиденции, выступая против ордера на арест главы государства.
Другие страны
2 января 2025 г. 15:32
Протестующих у резиденции сторонников президента Южной Кореи разогнали

Полиция Республики Корея применила меры принудительного характера, чтобы разогнать сидячий протест сторонников президента Юн Сок Ёля, которые блокировали подъезд к резиденции, выступая против ордера на арест главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, около 30 протестующих устроили сидячий протест на дороге у входа в резиденцию, нарушив полицейское оцепление, чтобы не дать арестовать президента, когда правоохранительные органы решат воспользоваться ордером на арест. Полицейские выволокли их за руки и за ноги. Представители правоохранительных органов до этого сделали несколько предупреждений с просьбой разойтись.

Yonhap предполагает, что действия полиции вряд ли были скоординированы с Управлением антикоррупционных расследований, которое получило ордер на арест и обыск президента. Как пишет агентство, представляется, что эти меры были приняты для поддержания порядка в соответствии с правилами проведения демонстраций и собраний.

14 декабря парламент объявил импичмент президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю из-за введения военного положения в нарушение конституции. 31 декабря суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

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