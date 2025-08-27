Протестующие забросали камнями кортеж президента Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден срочно прервать предвыборное мероприятие, когда протестующие стали бросать камни и бутылки в его кортеж.

Как передает Report, кадры инцидента показал в прямом эфире телеканал TN.

Президент следовал в автомобиле с открытым верхом в городе Ломас-де-Самора, приветствуя жителей, когда между его сторонниками, полицией и протестующими начались столкновения. После того как в машину полетели различные предметы, охрана главы государства приняла решение срочно увезти его.

Официальный представитель президента Мануэль Адорни сообщил в соцсети X, что пострадавших нет. Он возложил ответственность за беспорядки на сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

Проезд кортежа был приурочен к выборам в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые пройдут 7 сентября.