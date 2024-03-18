Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах

Протестующие в Польше фермеры в рамках запланированной на 20 марта массовой акции организуют блокады в 270 пунктах по всей стране.

Протестующие в Польше фермеры в рамках запланированной на 20 марта массовой акции организуют блокады в 270 пунктах по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что вокруг Познани на северо-западе страны будет заблокировано 40 пунктов. В Варшаве пока планируется перекрыть въезды в город на севере и востоке.

"Будет мощнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, так как помощи от государства не видно", - сказал один из лидеров протестующих, глава объединения "Солидарность индивидуальных фермеров" Томаш Обшаньский.

С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.