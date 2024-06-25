Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби

Протестующие против повышения налогов подожгли здание городского совета Найроби.

Протестующие против повышения налогов подожгли здание городского совета Найроби.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Citizen TV.

"Городской совет в огне", - следует из сообщения телеканала.

Сообщается, что толпы людей разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства.

Полиция применила слезоточивый газ в районе палаток службы экстренной помощи для пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар.