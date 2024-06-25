О нас

Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби

Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби Протестующие против повышения налогов подожгли здание городского совета Найроби.
Другие страны
25 июня 2024 г. 17:35
Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби

Протестующие против повышения налогов подожгли здание городского совета Найроби.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Citizen TV.

"Городской совет в огне", - следует из сообщения телеканала.

Сообщается, что толпы людей разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства.

Полиция применила слезоточивый газ в районе палаток службы экстренной помощи для пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi