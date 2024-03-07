Протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге

Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге, осложнив движение транспорта.

Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге, осложнив движение транспорта.

Как передает Report, об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Полиция задержалa водителя, который привез навоз.

Ранее сообщалоcm о том, что чешские фермеры в четверг привезут в Прагу несколько сотен тракторов и иной сельхозтехники со всех концов страны в знак протеста против нежелания властей удовлетворить их требования о поддержке сельского хозяйства в стране.

Среди уже заявленных требований фермеров - поддержка занятости в сельской местности, возвращение прежнего уровня налога на землю, поддержка животноводческих хозяйств, активная защита интересов чешских аграриев в связи с торговым соглашением ЕС с Украиной, а также корректировка "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal).