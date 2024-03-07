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Протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге

Протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге, осложнив движение транспорта.
Другие страны
7 марта 2024 г. 11:09

Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге, осложнив движение транспорта.

Как передает Report, об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Полиция задержалa водителя, который привез навоз.

Ранее сообщалоcm о том, что чешские фермеры в четверг привезут в Прагу несколько сотен тракторов и иной сельхозтехники со всех концов страны в знак протеста против нежелания властей удовлетворить их требования о поддержке сельского хозяйства в стране.

Среди уже заявленных требований фермеров - поддержка занятости в сельской местности, возвращение прежнего уровня налога на землю, поддержка животноводческих хозяйств, активная защита интересов чешских аграриев в связи с торговым соглашением ЕС с Украиной, а также корректировка "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal).

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